Гладков: В приграничье на 19 машинах скорой помощи установили системы РЭБ
Системы радиоэлектронной борьбы установили на ряд автомобилей скорой помощи, работающих на граничащей с Украиной территории. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что вопрос безопасности в регионе является приоритетным.
«Установили на 19 автомобилях скорой помощи, которые работают в приграничье, РЭБ, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу», — заявил Гладков.
Системы РЭБ планируют установить еще на 11 авто скорой помощи. Также власти намерены работать и с другими видами транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru