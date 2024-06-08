Гладков: В приграничье на 19 машинах скорой помощи установили системы РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы установили на ряд автомобилей скорой помощи, работающих на граничащей с Украиной территории. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Губернатор подчеркнул, что вопрос безопасности в регионе является приоритетным.

«Установили на 19 автомобилях скорой помощи, которые работают в приграничье, РЭБ, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу», — заявил Гладков.

Системы РЭБ планируют установить еще на 11 авто скорой помощи. Также власти намерены работать и с другими видами транспорта.

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ТЕГИ:Скорая ПомощьБелгородская область

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