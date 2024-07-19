СМИ: США развернут системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
Соединенные Штаты до конца года развернут на своей территории новые наземные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления спутников России и КНР на случай потенциального конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным, системы РЭБ будут развернуты для «предотвращения передачи информации об американских войсках китайскими и российскими спутниками». В космических силах США заявили агентству, что система уже тестировалась ранее в текущем году и направлена не на защиту американских спутников от российской и китайской РЭБ, а на противостояние коммуникационным спутниковым мощностям Москвы и Пекина.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: США развернут системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru