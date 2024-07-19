СМИ: США развернут системы РЭБ для подавления спутников России и Китая

Соединенные Штаты до конца года развернут на своей территории новые наземные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления спутников России и КНР на случай потенциального конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В США обеспокоены будущим ответом РФ на установку дальнобойных ракет в Германии

Согласно данным, системы РЭБ будут развернуты для «предотвращения передачи информации об американских войсках китайскими и российскими спутниками». В космических силах США заявили агентству, что система уже тестировалась ранее в текущем году и направлена не на защиту американских спутников от российской и китайской РЭБ, а на противостояние коммуникационным спутниковым мощностям Москвы и Пекина.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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