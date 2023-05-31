Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о мотивах своего решения
Одной из причин, по которой мужчины намерены поступить на службу в войска, является желание поддержать находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам рассказали пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту.
Как сообщает пресс-служба московского правительства, один из мужчин заявил, что уже был в боевой командировке в 2022 году в числе добровольцев, и многие из его сослуживцев отправились в зону СВО «по второму и даже по третьему разу, поэтому и он решил подписать контракт.
Ещё один пришедший пояснил, что идёт на СВО второй раз потому, что не может спать.
«Не поверите, спать нормально не могу, пока там это все идет. Уже второй раз туда иду» – сказала мужчина.
Другой будущий контрактник указал, что решил пойти на военную службу по контракту, чтобы помочь друзьям, уже находящимся в зоне СВО.
Ранее очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из московского единого пункта отбора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Германии объявила о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране
- «Творят чудеса»: Прилепин поблагодарил врачей за помощь в восстановлении
- Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции
- СМИ: 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз
- Мантуров: запрет Польши на проезд по своей территории российских грузовиков ничего не меняет
- Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест
- СБУ обвинила троих блогеров в съемке работы ПВО Украины
- Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
- Стартовал новый сезон шоу «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»
- Отделения фонда «Защитники Отечества» заработают по всей стране с 1 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru