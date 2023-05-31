Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о мотивах своего решения

Как сообщает пресс-служба московского правительства, один из мужчин заявил, что уже был в боевой командировке в 2022 году в числе добровольцев, и многие из его сослуживцев отправились в зону СВО «по второму и даже по третьему разу, поэтому и он решил подписать контракт.

Ещё один пришедший пояснил, что идёт на СВО второй раз потому, что не может спать.

«Не поверите, спать нормально не могу, пока там это все идет. Уже второй раз туда иду» – сказала мужчина.

Другой будущий контрактник указал, что решил пойти на военную службу по контракту, чтобы помочь друзьям, уже находящимся в зоне СВО.

Ранее очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из московского единого пункта отбора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

