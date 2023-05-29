Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о необходимости защиты страны
Решения мужчин пойти на военную службу по контракту связаны с необходимостью защищать свою страну. Об этом рассказали журналистам будущие контрактники, которые пришли в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве.
«Мы за своих детей, за своих матерей идем, защищать их надо. Каждый мужчина должен защищать свою Родину ... У меня есть правнуки, и я хочу чтобы они жили», — рассказал один из горожан.
Другой пришедший в пункт отбора также отметил, что любой мужчина обязан защищать страну и отдать долг Родине.
«Мои деды воевали, защищали свое отечество, и я считаю своим долгом защитить Родину», — рассказал будущий контрактник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru