Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о необходимости защиты страны

Решения мужчин пойти на военную службу по контракту связаны с необходимостью защищать свою страну. Об этом рассказали журналистам будущие контрактники, которые пришли в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве.

«Мы за своих детей, за своих матерей идем, защищать их надо. Каждый мужчина должен защищать свою Родину ... У меня есть правнуки, и я хочу чтобы они жили», — рассказал один из горожан.

Другой пришедший в пункт отбора также отметил, что любой мужчина обязан защищать страну и отдать долг Родине.

«Мои деды воевали, защищали свое отечество, и я считаю своим долгом защитить Родину», — рассказал будущий контрактник.

