Белый дом: Ядерное оружие России, КНДР и КНР способно достичь территории США

США считают, что Россия, Северная Корея и Китай обладают ядерным оружием и ракетным потенциалом, который способен достичь американской территории. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Он отметил, что всего несколько стран, включая вышеназванные, представляют собой угрозу Соединенным Штатам в этом отношении.

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Россия обладает значительным ядерным потенциалом, включая межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достигать любой точки на территории США. Этот арсенал включает сотни ядерных боеголовок, обеспечивающих высокую степень стратегической стабильности, но также и опасность возможного использования.

В последние годы Россия активно модернизирует свои ядерные силы, расширяя и усовершенствуя ракетный потенциал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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