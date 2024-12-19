Белый дом: Ядерное оружие России, КНДР и КНР способно достичь территории США

США считают, что Россия, Северная Корея и Китай обладают ядерным оружием и ракетным потенциалом, который способен достичь американской территории. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Он отметил, что всего несколько стран, включая вышеназванные, представляют собой угрозу Соединенным Штатам в этом отношении.