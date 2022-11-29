Пригожин заявил, что погибший в Украине гражданин Замбии состоял в ЧВК «Вагнер»

По словам бизнесмена, он общался с Ньиренду в Тверской области, в частности, интерсовался причинами, по которым юноша хочет вступить в ЧВК, так как через несколько лет он мог освободиться из колонии досрочно.

«Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость... ЧВК «Вагнер» спасает тысячи африканцев и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги», - Пригожин рассказа, что именно так ответил на его вопрос Ньиренда.

Основатель ЧВК добавил, что Ньиренда Лемекани Нэйтан 22 сентября «одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу, и погиб героем».

Ранее Пригожин, отвечая на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat, заявил, что граждан Финляндии в составе ЧВК «Вагнер» около 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

