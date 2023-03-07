Пригожин заявил, что не может комментировать слова Шойгу

По его словам, он не знает, зачем глава военного ведомства рассказывает о перспективах, которые откроются перед Вооружёнными силами РФ после взятия Артёмовска.

Пригожин предположил, что такие заявления делаются либо с целью «порадовать российскую аудиторию», либо «чтобы позлить» президента Украины Владимира Зеленского.

«Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта», - заключил основатель ЧВК.

Ранее Шойгу заявил, что Артёмовск является важным узлом обороны украинских войск и в взятие его под контроль «позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», сообщает RT.

