Пригожин заявил, что не может комментировать слова Шойгу
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никак не может комментировать слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, он не знает, зачем глава военного ведомства рассказывает о перспективах, которые откроются перед Вооружёнными силами РФ после взятия Артёмовска.
Пригожин предположил, что такие заявления делаются либо с целью «порадовать российскую аудиторию», либо «чтобы позлить» президента Украины Владимира Зеленского.
«Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта», - заключил основатель ЧВК.
Ранее Шойгу заявил, что Артёмовск является важным узлом обороны украинских войск и в взятие его под контроль «позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов
- Пригожин заявил, что не может комментировать слова Шойгу
- «Украинцы никуда не убегают!»: Пригожин призвал «не бежать впереди паровоза» со взятием Артемовска
- Мишустин заявил о необходимости не допустить повышения цены на хлеб
- Больше половины россиян считают, что у мужчин и женщин равные права и возможности
- Фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области
- Лукашенко назвал Зеленского «гнидой»
- Лукашенко пообещал, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт
- Эксперт назвал страны, которые привлекут россиян безвизовым режимом
- Минкультуры России выдало фильму «Брат 3» прокатное удостоверение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru