Пригожин заявил, что не может комментировать слова Шойгу

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никак не может комментировать слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин в шутку пообещал выйти с нецензурным пикетом в Бахмуте

По его словам, он не знает, зачем глава военного ведомства рассказывает о перспективах, которые откроются перед Вооружёнными силами РФ после взятия Артёмовска.

Пригожин предположил, что такие заявления делаются либо с целью «порадовать российскую аудиторию», либо «чтобы позлить» президента Украины Владимира Зеленского.

«Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта», - заключил основатель ЧВК.

Ранее Шойгу заявил, что Артёмовск является важным узлом обороны украинских войск и в взятие его под контроль «позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСергей ШойгуЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры