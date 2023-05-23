Пригожин: В ЧВК «Вагнер» вступают до 10 тысяч человек ежемесячно

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в его группу ежемесячно приходят более 10 тысяч человек.

«У ЧВК «Вагнер» нет никакого истощения. В ЧВК «Вагнер» приходят более 10 тысяч ежемесячно. А будет ли ЧВК «Вагнер» воевать за территории Бахмута или нет, ЧВК «Вагнер» разберется самостоятельно и не будет информировать об этом США», - отметил он.

Так Пригожин ответил на запрос журналиста американского издания Newsweek.

Ранее бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил РИА Новости, что битва за Артемовск (Бахмут) стала крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны. Политик добавил, что самым разумным решением для Киева будет начало мирных переговоров.

