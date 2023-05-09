Пригожин сообщил об ударе из HIMARS по месту размещения украинских пленных

Удар из реактивной системы залпового огня HIMARS был нанесен по объекту, где размещались украинские военные, взятые в плен частной военной компанией «Вагнер». Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, аудиообращение бизнесмена опубликовала в Telegram его пресс-служба.

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Пригожин отметил, что в плену у бойцов «Вагнера» оставалась часть солдат ВСУ, которых «лечили, кормили и так далее». Днем 9 мая по месту их размещения ударили из американской РСЗО.

Число погибших неизвестно. Пригожин пообещал, что информацию об итогах атаки позже опубликует военкор Александр Симонов.

«Уничтожают сами себя ... Вызываем следственную группу для сбора материалов ... чтобы было понятно, чем был нанесен удар, как, с какой стороны», — добавил основатель «Вагнера».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ПленныеВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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