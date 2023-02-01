Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти в ДНР
Село Сакко и Ванцетти в Донецкой народной республике полностью перешло под российский контроль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в этом населенном пункте уцелел только один дом.
«Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер»» - написал Пригожин.
Ранее Пригожин сообщил, что поселок Благодатное перешел под контроль российских сил, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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