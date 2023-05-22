Пригожин пожаловался, что бойцов ЧВК хоронят без наград
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что ордена за взятие Артемовска (Бахмута) должны получить «обычные солдаты», а не генералы, которые отсиживались в тылу.
«Я не исключаю, что военные сейчас составят километровые списки. Туда попадут абсолютно все те генералы, которые шаркали своими тапочками по паркету, не выходя на передовую. Заодно еще и 55-я тувинская бригада, которая, судя по слухам, вся увешана Звездами Героев, и даже есть норма на то, чтобы раз в неделю кто-то получал Героя», - цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК выразил надежду, что все вагнеровцы «получат достойные награды», хоть сейчас они и захораниваются без наград. По мнению Пригожина, виноваты в этом «бюрократы-чиновники», которые не выдают медали вовремя. По его словам, выдача наград убитым занимает два-три месяца.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ со взятием Артемовска. Как сообщила пресс-служба Кремля, «все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стрелков заявил, что никакого наступления ВСУ в Белгородской области нет
- Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области
- Пригожин пожаловался, что бойцов ЧВК хоронят без наград
- В России подорожали школьные выпускные
- Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой войны
- СМИ: диверсанты ВСУ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области
- Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем
- В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
- Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией
- СМИ: не сумевший попасть на концерт фанат Тейлор Свифт стал ее охранником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru