Пригожин пожаловался, что бойцов ЧВК хоронят без наград

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что ордена за взятие Артемовска (Бахмута) должны получить «обычные солдаты», а не генералы, которые отсиживались в тылу.

«Я не исключаю, что военные сейчас составят километровые списки. Туда попадут абсолютно все те генералы, которые шаркали своими тапочками по паркету, не выходя на передовую. Заодно еще и 55-я тувинская бригада, которая, судя по слухам, вся увешана Звездами Героев, и даже есть норма на то, чтобы раз в неделю кто-то получал Героя», - цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram.