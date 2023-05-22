Пригожин пожаловался, что бойцов ЧВК хоронят без наград

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что ордена за взятие Артемовска (Бахмута) должны получить «обычные солдаты», а не генералы, которые отсиживались в тылу.

«Я не исключаю, что военные сейчас составят километровые списки. Туда попадут абсолютно все те генералы, которые шаркали своими тапочками по паркету, не выходя на передовую. Заодно еще и 55-я тувинская бригада, которая, судя по слухам, вся увешана Звездами Героев, и даже есть норма на то, чтобы раз в неделю кто-то получал Героя», - цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram.

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Основатель ЧВК выразил надежду, что все вагнеровцы «получат достойные награды», хоть сейчас они и захораниваются без наград. По мнению Пригожина, виноваты в этом «бюрократы-чиновники», которые не выдают медали вовремя. По его словам, выдача наград убитым занимает два-три месяца.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ со взятием Артемовска. Как сообщила пресс-служба Кремля, «все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:НаградыЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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