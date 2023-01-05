Пригожин: Первая группа экс-заключенных завершила контракт в зоне спецоперации

«С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», – цитирует Пригожина РИА Новости.

С бывших заключенных сняты все судимости, пишет RT. По данным ЧВК «Вагнер», в первую группу помилованных вошли два десятка человек.

Как отметил Пригожин, многие из этих людей лишились свободы случайно или в силу характера, так как не могли найти себя в мирной жизни. Теперь общество дало им второй шанс, считает основатель ЧВК.

Помилованные экс-заключенные могут вернуться в «Вагнер» в качестве добровольцев на общих началах.

Ранее за участие в специальной военной операции бывшие заключенные были награждены медалями «За отвагу», напоминает Ura.ru.

