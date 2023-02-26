Пригожин опроверг уничтожение танков Leopard «вагнеровцами»

«Мы Leopard`ов не уничтожали, пока Leopard`ами схваток не было», - заявил Пригожин.

По его данным, западные танки Leopard прибывают в населенный пункт Часов Яр. Однако, на поле боя бойцы ЧВК «Вагнер» «еще не встречались».

Основатель ЧВК «Вагнер» пообещал сообщить о первом подбитом Leopard`е.

Ранее в Telegram-каналах появились снимки с якобы первым уничтоженным бойцами ЧВК «Вагнер» танком Leopard. Также отмечалось, что у немецкой боевой машины оторвало башню, а «экипаж, состоящий из польско - немецких наемников уничтожен».