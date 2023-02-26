Пригожин опроверг уничтожение танков Leopard «вагнеровцами»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщения, появившиеся в Сети, о первом уничтоженном «музыкантами» немецком танке Leopard. Его комментарий в Telegram-канале разместила пресс-служба.
«Мы Leopard`ов не уничтожали, пока Leopard`ами схваток не было», - заявил Пригожин.
По его данным, западные танки Leopard прибывают в населенный пункт Часов Яр. Однако, на поле боя бойцы ЧВК «Вагнер» «еще не встречались».
Основатель ЧВК «Вагнер» пообещал сообщить о первом подбитом Leopard`е.
Ранее в Telegram-каналах появились снимки с якобы первым уничтоженным бойцами ЧВК «Вагнер» танком Leopard. Также отмечалось, что у немецкой боевой машины оторвало башню, а «экипаж, состоящий из польско - немецких наемников уничтожен».
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