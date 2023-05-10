Пригожин объяснил, кого назвал «счастливым дедушкой» из-за снарядного голода
Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что в своём обращении от 9 мая говорил про «счастливого дедушку» в контексте того, что снаряды держат на складах и не дают бойцам группы, сообщает пресс-служба бизнесмена.
Он указал, что этим самым «дедушкой» может быть бывший замглавы Минобороны Михаил Мизинцев, «уволенный за то, что он давал ЧВК боеприпасы и теперь этого делать не может», а также начальник генерального штаба Валерий Герасимов, который «должен давать снаряды», но группа получает только 10% от необходимого объёма.
«И третий вариант - Наталья Хим, которая в соцсетях предлагает нам ящики со снарядами. Выберите любой из этих вариантов, кого я назвал «дедушкой»: Мизинцева, Герасимова или Наталью Хим», - заключил бизнесмен.
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» готовы предоставить лишь часть запрашиваемого вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, в Генштабе уменьшили «все циферки» в десять раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru