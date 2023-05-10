Пригожин объяснил, кого назвал «счастливым дедушкой» из-за снарядного голода

Он указал, что этим самым «дедушкой» может быть бывший замглавы Минобороны Михаил Мизинцев, «уволенный за то, что он давал ЧВК боеприпасы и теперь этого делать не может», а также начальник генерального штаба Валерий Герасимов, который «должен давать снаряды», но группа получает только 10% от необходимого объёма.

«И третий вариант - Наталья Хим, которая в соцсетях предлагает нам ящики со снарядами. Выберите любой из этих вариантов, кого я назвал «дедушкой»: Мизинцева, Герасимова или Наталью Хим», - заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» готовы предоставить лишь часть запрашиваемого вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, в Генштабе уменьшили «все циферки» в десять раз.

