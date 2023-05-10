Песков заявил, что в Кремле не видели обращение Пригожина
10 мая 202313:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которое было опубликовано 9 мая, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что в этот день «было много мероприятий».
«Не видели, ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете... было много гостей, много мероприятий», - заключил представитель Кремля.
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» получили только 10% от необходимых боеприпасов, однако ещё несколько дней будут находиться в Артёмовске, сообщает RT.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru