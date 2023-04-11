Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пояса»
11 апреля 202320:34
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал санкции Канады против своей компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» ударом ниже пояса.
Накануне стало известно, что власти Канады ввели санкции против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащей бизнесмену.
«Это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, что это удар ниже пяток», - приводит слова предпринимателя его пресс-служба.
Ранее Пригожин подтвердил, что с сегодняшнего дня фланги на Бахмутском направлении теперь контролируют силы ВДВ, передает «Радиоточка НСН».
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru