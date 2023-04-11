Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пояса»

Накануне стало известно, что власти Канады ввели санкции против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащей бизнесмену.

«Это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, что это удар ниже пяток», - приводит слова предпринимателя его пресс-служба.

Ранее Пригожин подтвердил, что с сегодняшнего дня фланги на Бахмутском направлении теперь контролируют силы ВДВ, передает «Радиоточка НСН».

