Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что погибшие бойцы «не исчезают навсегда», сообщает пресс-служба бизнесмена.

Кадыров решил конкурировать с Пригожиным и создать свою ЧВК

Отвечая на вопрос об обстановке на окраинах Берховки он отметил, что несмотря на проблемы «парни двигаются вперед», сжимая клещи «бахмутской мясорубки».

«Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем взятием Берховки. Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми», - заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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