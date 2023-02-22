Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что погибшие бойцы «не исчезают навсегда», сообщает пресс-служба бизнесмена.
Отвечая на вопрос об обстановке на окраинах Берховки он отметил, что несмотря на проблемы «парни двигаются вперед», сжимая клещи «бахмутской мясорубки».
«Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем взятием Берховки. Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми», - заключил бизнесмен.
Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Минобороны РФ обещает соблюдать ограничения ДСНВ по ядерным зарядам
- Глава КГБ Белоруссии сообщил о резкой активизации западных разведслужб
- СМИ: в ЕС обсудят возможность продления санкций против России
- В Киеве предложили создать зону безопасности на границе с Россией
- Житель Нижневартовска был задержан за попытку диверсии на железной дороге
- Дипломат РФ: Москва дала гарантии безопасности визита Байдена в Киев
- Аксенов: Правительство поддержало создание оборонительной линии в Крыму
- ГИБДД анонсировала «облаву» на пьяных водителей в праздники
- Миронов заявил, что на следующих выборах президента предложит поддержать Путина
- Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru