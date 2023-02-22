Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми

Отвечая на вопрос об обстановке на окраинах Берховки он отметил, что несмотря на проблемы «парни двигаются вперед», сжимая клещи «бахмутской мясорубки».

«Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем взятием Берховки. Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми», - заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска, сообщает RT.