Пригожин: ЧВК «Вагнер» и Минобороны не убеждали Путина прекратить наступление на Украине

«Вбрасывается большое количество фейков, и это один из них. Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с господом Богом», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.



Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" перестанут брать украинских солдат в плен. Так он отреагировал на появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ, в котором слышно, что украинские военные приняли решение застрелить раненого бойца ЧВК.

По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

