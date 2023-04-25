Пригожин: ЧВК «Вагнер» и Минобороны не убеждали Путина прекратить наступление на Украине
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал фейком информацию об объединении группы с российским Минобороны для убеждения президента России Владимира Путина прекратить операции на Украине.
«Вбрасывается большое количество фейков, и это один из них. Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с господом Богом», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" перестанут брать украинских солдат в плен. Так он отреагировал на появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ, в котором слышно, что украинские военные приняли решение застрелить раненого бойца ЧВК.
По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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