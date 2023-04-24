Пригожин заявил о возможности наступления на Славянск и Краматорск

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о целях российских сил после окончательного освобождения Артемовска (Бахмут). Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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Бизнесмен прокомментировал заявление экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, который назвал Славянск и Краматорск следующими целями для российских сил.

Пригожин отметил, что войскам РФ ничего не мешает наступать на эти города уже сейчас.

«Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск - Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», - сказал основатель группы.

Пригожин ранее выразил мнение, что украинская армия перейдет в контрнаступление после потери Артемовска. По его словам, противник сосредоточил значительные силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Российская АрмияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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