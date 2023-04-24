Пригожин заявил о возможности наступления на Славянск и Краматорск
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о целях российских сил после окончательного освобождения Артемовска (Бахмут). Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Бизнесмен прокомментировал заявление экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, который назвал Славянск и Краматорск следующими целями для российских сил.
Пригожин отметил, что войскам РФ ничего не мешает наступать на эти города уже сейчас.
«Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск - Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», - сказал основатель группы.
Пригожин ранее выразил мнение, что украинская армия перейдет в контрнаступление после потери Артемовска. По его словам, противник сосредоточил значительные силы, передает «Радиоточка НСН».
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