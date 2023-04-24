Пригожин заявил о возможности наступления на Славянск и Краматорск

Бизнесмен прокомментировал заявление экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, который назвал Славянск и Краматорск следующими целями для российских сил.

Пригожин отметил, что войскам РФ ничего не мешает наступать на эти города уже сейчас.

«Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск - Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», - сказал основатель группы.

Пригожин ранее выразил мнение, что украинская армия перейдет в контрнаступление после потери Артемовска. По его словам, противник сосредоточил значительные силы, передает «Радиоточка НСН».

