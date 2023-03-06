Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена

Большая часть боеприпасов для частной военной компании «Вагнер» все еще не отгружена. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» требуется ещё 20 тысяч солдат для взятия Бахмута

Ранее бизнесмен заявил о дефиците снарядов для бойцов «Вагнера». По словам Пригожина, профильные ведомства не реагировали на просьбы о предоставлении необходимого. Уже 23 февраля основатель ЧВК сообщил о начале отгрузки боеприпасов, напоминает Газета.ру.

Как отметил Пригожин, 22 февраля были подписаны документы на отгрузку вооружения, однако большая часть боеприпасов так и не была отгружена.

«Пока разбираемся, в чем причины — обычная бюрократия или предательство», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба в Telegram-канале.

Кроме того, основатель «Вагнера» высказался о ситуации с мобилизованными 352-го полка, которые хотели присоединиться к ЧВК, пишет РИА ФАН. По словам Пригожина, военнослужащих, направлявшихся в сторону расположения «Вагнера», перехватила военная полиция. Позже бойцов «раскидали по различным полкам».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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