Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена
Большая часть боеприпасов для частной военной компании «Вагнер» все еще не отгружена. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Ранее бизнесмен заявил о дефиците снарядов для бойцов «Вагнера». По словам Пригожина, профильные ведомства не реагировали на просьбы о предоставлении необходимого. Уже 23 февраля основатель ЧВК сообщил о начале отгрузки боеприпасов, напоминает Газета.ру.
Как отметил Пригожин, 22 февраля были подписаны документы на отгрузку вооружения, однако большая часть боеприпасов так и не была отгружена.
«Пока разбираемся, в чем причины — обычная бюрократия или предательство», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба в Telegram-канале.
Кроме того, основатель «Вагнера» высказался о ситуации с мобилизованными 352-го полка, которые хотели присоединиться к ЧВК, пишет РИА ФАН. По словам Пригожина, военнослужащих, направлявшихся в сторону расположения «Вагнера», перехватила военная полиция. Позже бойцов «раскидали по различным полкам».
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