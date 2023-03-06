Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена

Ранее бизнесмен заявил о дефиците снарядов для бойцов «Вагнера». По словам Пригожина, профильные ведомства не реагировали на просьбы о предоставлении необходимого. Уже 23 февраля основатель ЧВК сообщил о начале отгрузки боеприпасов, напоминает Газета.ру.

Как отметил Пригожин, 22 февраля были подписаны документы на отгрузку вооружения, однако большая часть боеприпасов так и не была отгружена.

«Пока разбираемся, в чем причины — обычная бюрократия или предательство», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба в Telegram-канале.

Кроме того, основатель «Вагнера» высказался о ситуации с мобилизованными 352-го полка, которые хотели присоединиться к ЧВК, пишет РИА ФАН. По словам Пригожина, военнослужащих, направлявшихся в сторону расположения «Вагнера», перехватила военная полиция. Позже бойцов «раскидали по различным полкам».

