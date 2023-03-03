Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» требуется ещё 20 тысяч солдат для взятия Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что для быстрого взятия Бахмута (Артёмовск) необходимо больше солдат, сообщает Ura.ru.

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Отвечая на вопрос агентства он уточнил, что требуется «подготовить тысяч 20-30 крепких парней».

«Мы их обучим, и пойдём возьмём Бахмут», — заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артёмовск) сопротивление оказывают десятки тысяч бойцов ВСУ, идут кровопролитные бои, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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