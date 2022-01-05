ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений
Военно-морской флот РФ в 2022 году примет участие в 950 тактических и командно-штабных учениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
Слова главнокомандующего приводит пресс-служба Минобороны. Как отметил Евменов, моряки ВМФ в 2022 году будут действовать во всех районах Мирового океана, пишет RT.
«Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику», — подчеркнул адмирал.
К учениям подготовят порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок.
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