ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений

Военно-морской флот РФ в 2022 году примет участие в 950 тактических и командно-штабных учениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

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Слова главнокомандующего приводит пресс-служба Минобороны. Как отметил Евменов, моряки ВМФ в 2022 году будут действовать во всех районах Мирового океана, пишет RT.

«Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику», — подчеркнул адмирал.

К учениям подготовят порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УченияВМФ РФ
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