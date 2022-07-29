Песков заявил, что Путин примет участие праздновании Дня ВМФ в Петербурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День военно-морского флота является важным праздником, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этот день Владимир Путин будет в Санкт-Петербурге и примет участие в праздничных мероприятиях.
«В воскресенье президент примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада... День будет насыщенный», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сообщает RT.
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