Песков заявил, что Путин примет участие праздновании Дня ВМФ в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День военно-морского флота является важным праздником, сообщает РИА Новости.

ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений

По его словам, в этот день Владимир Путин будет в Санкт-Петербурге и примет участие в праздничных мероприятиях.

«В воскресенье президент примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада... День будет насыщенный», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сообщает RT.

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ФОТО: www.kremlin.ru
ТЕГИ:ПраздникВладимир ПутинДмитрий ПесковВМФ РФ
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