Песков заявил, что Путин примет участие праздновании Дня ВМФ в Петербурге

По его словам, в этот день Владимир Путин будет в Санкт-Петербурге и примет участие в праздничных мероприятиях.

«В воскресенье президент примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада... День будет насыщенный», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сообщает RT.

