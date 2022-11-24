Минобороны РФ открыло горячую линию по выплатам мобилизованным
Министерство обороны России объявило о запуске горячей линии по проблемам денежных выплат мобилизованным и добровольцам, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как пояснили в ведомстве, телефон будет работать с целью оперативного информирования граждан по вопросам расчетов денежного довольствия.
Свой вопрос можно задать по телефону Единого расчетного центра Минобороны РФ: 8 (800) 737-7-737 или электронной почте erc@mil.ru. Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Данная сумма формируется из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно военным РФ также пообещали денежное вознаграждение за уничтожение и захват украинской военной техники. Например, за сбитый самолёт предполагается платить 300 тысяч рублей, за подбитый Танк - 100 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru