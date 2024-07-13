Президент Чехии: Киев получит по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе
Украина в июле и августе получит по 50 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы, с сентября до конца года Киеву планируют ежемесячно передавать по 80-100 тысяч боеприпасов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, который находится в американском Хьюстоне, сообщает ЧТК.
«В рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября по конец года - от 80 до 100 тысяч... ежемесячно», — отмечает агентство.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о прибытии на Украину первой партии боеприпасов по инициативе республики. Как отмечала глава минобороны Яна Чернохова, с финансовым участием Германии Киеву было поставлено 50 тысяч единиц снарядов.
Между тем США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,35 млрд, в который войдут в том числе артиллерийские системы и боеприпасы для системы HIMARS.
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