«Лепс и Дюжев против Боно и Джоли»: Российские артисты массово поехали в Донбасс

Майские праздники ознаменовались целой серией визитов известных музыкантов и политиков на Украину, однако сегодня российский «звездный десант» отправился в Донбасс.

11 мая в ДНР отмечают День Республики, в связи с чем концерты там дают Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев и многие другие.

ПАЦАНЫ И ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС

По данным Донецкого агентства новостей, 11 мая российские артисты выступают в четырех городах республики.

В Донецке ждали и уже дождались Григория Лепса, Дмитрия Дюжев и Ларису Долину, в Торезе запланированы выступления Дениса Майданова, Анастасии Макеевой и Сергея Войтенко, в Харцызске – Александра Ф. Скляра, Ольги Кормухиной и Глеба Матвейчука, а в Енакиево - Родиона Газманова, Зары и Александра Добронравова.

Григорий Лепс уже обнародовал в Telegram видео с подписью «Мы на Донбассе. Ок».

Оно начинается с признания водителя в камуфляже: «Люблю Лепса, особенно, когда в машине у меня поет».

После этого Григорий Викторович начинает подпевать включенной в машине песне Владимира Высоцкого, делая акцент на слова «мне сегодня наплевать на короля».

«Эй, пацаны, мы приехали поддержать ребят попеть. Надеюсь, мы немного их отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим деньги», - сказал Лепс, обращаясь к зрителям.

После этого он опубликовал фото с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По данным «МК», Лепс, Дюжев и Долина уже выступили на концерте для военнослужащих в Донецке, исполнив, в частности Гимн России. Кроме того, они возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке.

Лариса Долина сегодня не публиковала в Telegram новостей о выступлении в Донецке. В Telegram Дюжева последний пост датирован 10 мая. Там актер рассказывает о визите в «любимый город моего детства Камышин»

А вот Родион Газманов решил заинтриговать своих поклонников. Он обнародовал видео из поезда, пообещав «цифровой детокс».

«На некоторое время пропаду из сетей, не поминайте лихом. Будем называть это цифровым детоксом :) а вы пока попробуйте угадать куда мы едем уже тридцатый час в дороге», - написал Газманов-младший, прославившийся в детстве исполнением хита про собаку Люси.

В середине апреля сообщалось о визите в Донецк рэпера Хаски. После этого появились слухи, что он либо снимает в Донбассе документальный фильм, либо участвует в военных действиях.

БОНО В МЕТРО, СЛАВА ЮЛИКА И СТИХИ РОГОЗИНА

Ну а на майские праздники в Киеве высадился звездный десант из Ирландии.

8 мая в интернете появилось видео с выступлением Боно и Эджа из знаменитой группы рок-группы U2 на станции метро «Крещатик» в столице Украины.

По данным СМИ, они спели песни «With or Without You», «Angel of Harlem», а вместе с солистом украинской группы «Антител» исполнили композицию «Stand by Me».

В начале мая сообщалось, что Львов посетила другая звезда, голливудская актриса Анджелина Джоли.

По данными СМИ, Джоли побывала в мэрии, на вокзале, пообщалась с беженцами и спряталась в убежище после воздушной тревоги. Также актриса зашла в кофейню, сыграв неожиданную роль в судьбе 14-летнего мальчика по имени Юлик.

Подросток не заметил Джоли, так и не оторвавшись от телефона и слушая музыку в наушниках, после чего стал героем мемов. Юлик рассказал потом журналистам, что 30 апреля стал знаменитым, отмечает «Афиша Daily».

Визит во Львов «миссис Смит» вдохновил еще и главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

СМИ цитировали 1 мая стихотворение Дмитрия Олеговича, посвященное визиту Джоли.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата», - написал Рогозин, завершив свое творение словами, что актрису не обидит «суровый солдат», поскольку «в кино тебя он видел, и видеть снова рад».

Однако на момент написания материала, пост с «нетленкой» удален из Telegram Рогозина.

8 мая первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород, где встретилась с женой президента Украины Еленой Зеленской. 10 мая глава МИД Германии Анналена Бербок приезжала в Киев, а потом посетила Бучу.

Правда он них Дмитрий Рогозин пока стихов не сочинил.