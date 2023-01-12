Главком Сухопутных войск РФ Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией

Комиссия министерства обороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, где проинспектировала качество боевого слаживания региональной группировки войск. Как сообщает белорусское военное ведомство, были проверены воинские части и подразделения российского компонента этих сил на республиканских полигонах.

В ходе инспекции была оценена готовность подразделений к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Олег Салюков днём ранее был назначен заместителем командующего объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине. Командующим ОГВ стал начальник Генерального штаба вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.