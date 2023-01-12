Главком Сухопутных войск РФ Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией

Комиссия министерства обороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, где проинспектировала качество боевого слаживания региональной группировки войск. Как сообщает белорусское военное ведомство, были проверены воинские части и подразделения российского компонента этих сил на республиканских полигонах.

В ходе инспекции была оценена готовность подразделений к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Олег Салюков днём ранее был назначен заместителем командующего объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине. Командующим ОГВ стал начальник Генерального штаба вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Перейдут к действию? Киев пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Как напоминает RT, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пояснял, что военнослужащие двух государств проходят подготовку на территории республики в качестве единой армии. В Белоруссию периодически прибывают эшелоны с военной техникой из России с целью наращивания группировки войск.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что упавшая в конце прошлого года в Брестской области украинская ракета говорит о том, что вооруженные силы Украины решили провести разведку боем.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:АрмияБелоруссияВооруженные Силы РФ
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