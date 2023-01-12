Главком Сухопутных войск РФ Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией
Комиссия министерства обороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, где проинспектировала качество боевого слаживания региональной группировки войск. Как сообщает белорусское военное ведомство, были проверены воинские части и подразделения российского компонента этих сил на республиканских полигонах.
В ходе инспекции была оценена готовность подразделений к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Олег Салюков днём ранее был назначен заместителем командующего объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине. Командующим ОГВ стал начальник Генерального штаба вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
Как напоминает RT, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пояснял, что военнослужащие двух государств проходят подготовку на территории республики в качестве единой армии. В Белоруссию периодически прибывают эшелоны с военной техникой из России с целью наращивания группировки войск.
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что упавшая в конце прошлого года в Брестской области украинская ракета говорит о том, что вооруженные силы Украины решили провести разведку боем.
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