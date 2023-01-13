Артиллерию региональной группировки в Белоруссии привели в готовность

Министерство обороны Белоруссии объявило о приведении в готовность подразделений артиллерии в рамках совместных с Россией мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск.

Как уточнили в оборонном ведомстве, речь идёт о подразделения 11 отдельной механизированной бригады. Днём ранее с инспекцией в Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым. Миссия из Москвы проверила российские части, входящие в состав РГВ.

Сообщалось также о ряде совместных мероприятий по проверке боеготовности белорусских и российских подразделений на территории республики. Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Пентагоне заявили, что США не видят каких-либо признаков подготовки Россией возможного наступления на Украину со стороны Белоруссии.

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Фото: mil.by
ТЕГИ:УкраинаАрмияБелоруссия
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