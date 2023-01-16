Премьер Польши Моравецкий попросит немецких политиков передать танки Киеву

Перед вылетом из Варшавы он выразил надежду, что «немецкие партнёры почувствуют себя смелыми» и поставят Киеву «значительную часть тяжелой техники».

Также Моравецкий уточнил, что Польше необходимо согласие Германии на передачу Украине танков Leopard, и отметил, что уверен в получении такого согласия.

«В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро», - заключил польский премьер.

Ранее премьер Британии Риши Сунак сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы, сообщает RT.