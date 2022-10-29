Представитель ЛНР рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной
Российские военные отбили попытку наступления украинских войск у Кременной. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
По словам дипломата, противник предпринял «особо настойчивую попытку» прорваться к дороге Сватово — Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам представителя ЛНР, украинские войска не достигли цели и понесли огромные потери. Кроме того, Мирошник отметил, что местные жители говорили об активных перестрелках южнее Кременной, линия фронта отодвинулась в сторону позиций противника.
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