Представитель ЛНР рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной

Российские военные отбили попытку наступления украинских войск у Кременной. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.

В ЛНР отбили атаку бойцов нацбатальона «Кракен» в районе Сватово

По словам дипломата, противник предпринял «особо настойчивую попытку» прорваться к дороге Сватово — Кременная.

«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам представителя ЛНР, украинские войска не достигли цели и понесли огромные потери. Кроме того, Мирошник отметил, что местные жители говорили об активных перестрелках южнее Кременной, линия фронта отодвинулась в сторону позиций противника.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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