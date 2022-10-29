Представитель ЛНР рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной

По словам дипломата, противник предпринял «особо настойчивую попытку» прорваться к дороге Сватово — Кременная.

«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам представителя ЛНР, украинские войска не достигли цели и понесли огромные потери. Кроме того, Мирошник отметил, что местные жители говорили об активных перестрелках южнее Кременной, линия фронта отодвинулась в сторону позиций противника.

