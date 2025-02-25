Над тремя регионами России сбили 19 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 16 дронов ликвидировали над Брянской областью, два – над Курской, еще один – над Калужской.

Ранее над территорией России сбили 22 беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороныРегионыБеспилотники

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