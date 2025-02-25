Над тремя регионами России сбили 19 украинских БПЛА
25 февраля 202507:31
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 16 дронов ликвидировали над Брянской областью, два – над Курской, еще один – над Калужской.
Ранее над территорией России сбили 22 беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru