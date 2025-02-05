Потери ВСУ в Курской области составили более 57 655 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 325 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 57 655 военнослужащих.

Также российские войска подбили 334 танка, 244 БМП и 193 БТР, 1744 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 1827 автомобилей и 14 инженерных машин разграждения.

Ранее в Курской области погиб возвращавшийся с боевого задания вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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