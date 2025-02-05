Хинштейн: ВСУ сбросили бомбу на администрацию Беловского района
ВСУ сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел минувшей ночью.
«Поврежден фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль», — подчеркнул врио губернатора.
По словам Хинштейна, обошлось без пострадавших. Руководитель области подчеркнул, что противник пытается разрушить мирные объекты, и призвал население не возвращаться на приграничные территории, «пока там не будет безопасно».
Ранее в хуторе Церковный в Белгородской области два человека получили ранения при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru