По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 470 военнослужащих.

Также российские войска подбили 322 танка, 239 БМП и 184 БТР, 1642 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 103 станции РЭБ, 1664 автомобиля и 13 инженерных машин разграждения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает RT.

