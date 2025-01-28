Потери ВСУ в Курской области составили более 55 470 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 470 военнослужащих.
Также российские войска подбили 322 танка, 239 БМП и 184 БТР, 1642 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 103 станции РЭБ, 1664 автомобиля и 13 инженерных машин разграждения.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru