В МИД России назвали организаторов нападения на Курскую область

Организаторами вторжения ВСУ в Курскую область стали западные спецслужбы — без их планирования и подготовки, а также систем коммуникации, развединформации и тактики украинским войскам было бы не под силу реализовать подобную операцию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщило РИА Новости.

Потери ВСУ в Курской области составили до 54 тысяч военнослужащих

В частности, по его мнению, к нападению украинских войск на российский регион приложила руку Великобритания, будучи государством, «отстаивающим продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта».

Ранее Минобороны России сообщило, что потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили до 54 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:МИД РоссииСпецслужбыЗападУкраинаСпецоперацияКурская Область

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