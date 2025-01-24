В МИД России назвали организаторов нападения на Курскую область
Организаторами вторжения ВСУ в Курскую область стали западные спецслужбы — без их планирования и подготовки, а также систем коммуникации, развединформации и тактики украинским войскам было бы не под силу реализовать подобную операцию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщило РИА Новости.
В частности, по его мнению, к нападению украинских войск на российский регион приложила руку Великобритания, будучи государством, «отстаивающим продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта».
Ранее Минобороны России сообщило, что потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили до 54 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru