В частности, по его мнению, к нападению украинских войск на российский регион приложила руку Великобритания, будучи государством, «отстаивающим продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта».

Ранее Минобороны России сообщило, что потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили до 54 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

