Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих, танк и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 БМП и 290 БТР, 2223 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 56 единиц инженерной и другой техники, 2 548 автомобилей и 122 станции РЭБ.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что шестеро военнослужащих ВСУ получили от 13 до 15 лет за терроризм в Курской области, сообщает RT.
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