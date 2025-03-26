Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 БМП и 290 БТР, 2223 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 56 единиц инженерной и другой техники, 2 548 автомобилей и 122 станции РЭБ.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что шестеро военнослужащих ВСУ получили от 13 до 15 лет за терроризм в Курской области, сообщает RT.



