Путин заявил, что в Курской области все будет восстановлено

В Курской области все будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству.

Путин пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты»

Глава государства отметил, что восстановление объектов культуры в регионе нужно рассмотреть отдельно.

Он добавил, что военнослужащие ВСУ, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия.

Ранее российский лидер заявил, что ротация военных, первыми отправившихся на спецоперацию, является острым вопросом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВладимир Путин

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