Путин заявил, что в Курской области все будет восстановлено
25 марта 202518:38
В Курской области все будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству.
Глава государства отметил, что восстановление объектов культуры в регионе нужно рассмотреть отдельно.
Он добавил, что военнослужащие ВСУ, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия.
Ранее российский лидер заявил, что ротация военных, первыми отправившихся на спецоперацию, является острым вопросом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru