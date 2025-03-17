Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тысяч военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 68 130 военнослужащих.

Также российские войска подбили 396 танков, 319 БМП и 287 БТР, 2200 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 2454 автомобиля, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в МЧС РФ заявили, что из Суджанского района Курской области были вывезены 395 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».