МО РФ: 29 украинских БПЛА сбили над Курской и Орловской областями
16 марта 202519:53
Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 ликвидировали 29 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что 27 дронов были уничтожены над Курской областью и еще два - над Орловской.
Ранее в МО РФ рассказали, что за ночь 16 марта над несколькими регионами России ПВО сбили 31 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru