МО РФ: 29 украинских БПЛА сбили над Курской и Орловской областями

В ведомстве рассказали, что 27 дронов были уничтожены над Курской областью и еще два - над Орловской.

Ранее в МО РФ рассказали, что за ночь 16 марта над несколькими регионами России ПВО сбили 31 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

