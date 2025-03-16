МО РФ: 29 украинских БПЛА сбили над Курской и Орловской областями

Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 ликвидировали 29 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: За ночь над регионами России ПВО сбили 31 БПЛА

В ведомстве рассказали, что 27 дронов были уничтожены над Курской областью и еще два - над Орловской.

Ранее в МО РФ рассказали, что за ночь 16 марта над несколькими регионами России ПВО сбили 31 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

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