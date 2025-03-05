Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 215 военнослужащих и шесть пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 060 военнослужащих.
Также российские войска подбили 384 танка, 295 БМП и 255 БТР, 2131 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 118 станций РЭБ, пять мостоукладчиков и 2307 автомобилей.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что с украинской территории в Россию вернулись 33 жителя Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru