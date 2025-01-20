По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 53 330 военнослужащих.

Также российские войска подбили 308 танков, 236 БМП и 175 БТР, 1581 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 94 станций РЭБ, 1465 автомобилей и 31 единицу инженерной и другой техники.

Ранее в Российском Красногм Кресте (РКК) заявили, что сотрудники организации помогли найти 1419 человек, пропавших без вести в Курской области, сообщает RT.

