Потери ВСУ в Курской области превысили 53 330 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 460 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 53 330 военнослужащих.
Также российские войска подбили 308 танков, 236 БМП и 175 БТР, 1581 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 94 станций РЭБ, 1465 автомобилей и 31 единицу инженерной и другой техники.
Ранее в Российском Красногм Кресте (РКК) заявили, что сотрудники организации помогли найти 1419 человек, пропавших без вести в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru