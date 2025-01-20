Матвиенко призвал направлять доходы с концертов на реставрацию памятников Курска

Народный артист РФ, композитор Игорь Матвиенко предложил артистам жертвовать часть денег с концертов на восстановление культурных и исторических памятников в Курской области. Он рассказал в беседе с ТАСС, что намерен передать на эти цели деньги, которые ему подарят на юбилей.

«Когда спецоперация закончится, то одной из главных задач, после помощи пострадавшим, будет восстановление нашего культурного наследия», - сказал он и призвал своих коллег обратить внимание на проблему.

Матвиенко отметил, что он и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсуждали возможность организации большого концерта с целью сбора средств для восстановления памятников Курской области, которые были разрушены. По словам народного артиста РФ, для реставрации понадобится намного больше вложений, а его инициатива является лишь каплей в море, однако и она будет уместна.

Ранее Александр Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, люди не должны ждать, пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта, передает «Радиоточка НСН».

