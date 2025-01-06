Потери ВСУ в Курской области превысили 49 500 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 49 500 военнослужащих.

Также российские войска подбили 283 танка, 216 БМП и 158 БТР, 1500 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 341 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 89 станций РЭБ, 1418 автомобилей, 29 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что при помощи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» тульские десантники уничтожили украинские огневые точки в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».