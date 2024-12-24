Потери ВСУ в Курской области превысили 43 510 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 510 военнослужащих.

Также российские войска подбили 253 танка, 194 БМП и 136 БТР, 1316 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 80 станций РЭБ, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 1179 автомобилей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации на Украине, сообщает RT.

