Потери ВСУ в Курской области превысили 43 510 военнослужащих
За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 510 военнослужащих.
Также российские войска подбили 253 танка, 194 БМП и 136 БТР, 1316 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 80 станций РЭБ, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 1179 автомобилей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru