Потери ВСУ в Курской области превысили 40 260 военнослужащих
За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 40 260 военнослужащих.
Также российские войска подбили 239 танков, 177 БМП и 125 БТР, 1252 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 73 станции РЭБ, 27 единиц инженерной и другой техники, 1124 автомобиля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области были уничтожены вертолётом Ми-28НМ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru