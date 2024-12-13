Потери ВСУ в Курской области превысили 40 260 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 40 260 военнослужащих.

Также российские войска подбили 239 танков, 177 БМП и 125 БТР, 1252 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 73 станции РЭБ, 27 единиц инженерной и другой техники, 1124 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области были уничтожены вертолётом Ми-28НМ, сообщает RT.

