По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 39 860 военнослужащих.

Также российские войска подбили 235 танков, 174 БМП и 123 БТР, 1249 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и семь транспортно-заряжающих машин, четыре РЛС ПВО и 1111 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщает RT.

