Потери ВСУ в Курской области превысили 39 860 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 39 860 военнослужащих.
Также российские войска подбили 235 танков, 174 БМП и 123 БТР, 1249 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и семь транспортно-заряжающих машин, четыре РЛС ПВО и 1111 автомобилей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину
- Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ
- В России пресекли канал поставки анаболиков в Европу
- Песков: В планах Путина нет разговора с Трампом
- Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву
- Распространителей онлайн-рекламы обязали отчислять 3% доходов в бюджет
- Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом
- Нарколог допустил, что продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» породит черный рынок
- Потери ВСУ в Курской области превысили 39 860 военнослужащих
- Экс-главред «Новой газеты» иноагент Муратов покинул Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru