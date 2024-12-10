Над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью. Об этом сообщает правительство региона.

Потери ВСУ в Курской области превысили 39 460 военнослужащих

«Ракета была уничтожена утром... Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — говорится в заявлении властей.

Ранее Минобороны сообщило, что вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по боевикам ВСУ и украинскому опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РакетаКурская Область

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