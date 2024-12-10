Над Курской областью сбили украинскую ракету
10 декабря 202411:37
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью. Об этом сообщает правительство региона.
«Ракета была уничтожена утром... Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — говорится в заявлении властей.
Ранее Минобороны сообщило, что вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по боевикам ВСУ и украинскому опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru