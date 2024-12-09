Потери ВСУ в Курской области превысили 39 460 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 39 460 военнослужащих.
Также российские войска подбили 234 танка, 171 БМП и 123 БТР, 1241 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 72 станций РЭБ, 13 инженерных машин разграждения, 1100 автомобилей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что ВСУ потеряли около 400 тысяч военных за время проведения спецоперации — неправильная информация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru