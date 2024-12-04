Потери ВСУ в Курской области превысили 37 935 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 37 935 военнослужащих.

Также российские войска подбили 229 танков, 165 БМП и 123 БТР, 1225 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 71 станция РЭБ и 13 РЛС контрбатарейной борьбы, а также 27 единиц инженерной и другой техники, 1082 автомобиля.

Ранее житель Ярославля был арестован за публичные призывы в интернете к подрыву Курской АЭС, сообщает RT.

