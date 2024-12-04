Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над пятью российскими регионами

Дежурные средства ПВО за почти два часа перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«С 05.30 до 07.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Так, шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, два – над Курской, по одному – над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над шестью регионами России, напоминает 360.ru.

